عضو فيه يدعو لحل الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ دعا النائب الاول لاتحاد كرة القدم، علي جبار، يوم الإثنين، أعضاء الهيئة العامة من المقاطعين لاجتماع الجمعية العمومية الحضور للاجتماع المقبل والاستماع لمقترحاتهم بشان تعديل النظام الاساسي، فيما أيد حل مجلس إدارة الاتحاد خدمة للكرة العراقية.

وقال جبار في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أي من اعضاء الجمعية العمومية، لديه مقترحاً او تعديلا يخص النظام الاساسي ارساله من الان"، مبينا أنه "لدينا فترة لغاية 25 حزيران المقبل ليتسنى لنا ارساله الى الاتحاد الدولي لكرة القدم للنظر بها واعتمادها أو رفضها، لاسيما وان التعديلات والاضافات والشطب تكون من خلال موافقة الاتحاد الدولي".

ودعا جبار الذين قاطعوا الاجتماع من الهيئة العامة والذي كان من المفترض عقده امس واليوم، "الحضور في اي وقت وتقديم مطالبهم، منها تقديم موضوع رغبتهم باقرار مركز التسوية والتحكيم في النظام او أي تعديلات اخرى".

وأكد "نحن معهم بهذا الموضوع ولا اعتراض" مشددا على "ضرورة حضورهم للنقاش والاستماع لمطالبهم وارائهم اولا".

وأبدى جبار استغرابه "من عزوف عدد من اعضاء الجمعية عن الحضور، رغم ان الاتحاد فاتح ابوابه للاستماع لمقترحاتهم وما يريدوه فلا داعي لعدم الحضور والمقاطعة".

ولفت إلى أنه "أنا مع حل مجلس ادارة الاتحاد اذا كان هذا يخدم الكرة العراقية"، مشيرا الى ان "عدد من اعضاء الاتحاد لا يستحقون التواجد بالمنظومة لانهم غير جديرين بذلك/ وان سبب ما يحدث من عدم توافقات سببه الاتحاد".