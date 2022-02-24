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عضو بالاتحاد الاسيوي: موافقة الفيفا لاتعني اقامة لقاء العراق والامارات في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-24T08:56:55+0000
عضو بالاتحاد الاسيوي: موافقة الفيفا لاتعني اقامة لقاء العراق والامارات في بغداد

شفق نيوز/ ذكر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، اليوم الخميس، أن موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على اقامة مباراة المنتخبين العراقي والاماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم والمقررة في الرابع والعشرين من اذار المقبل في العراق، لاتعني اقامتها في العاصمة بغداد.

وقال مسعود لوكالة شفق نيوز، إنه في حال سمح الاتحاد الدولي اقامة المباراة في العراق، فأنها ستقام في البصرة وليس في بغداد أو أي ملعب آخر، عازياً ذلك لان القرار السابق الصادر من الاتحاد الدولي فيما يخص مباريات المنتخب العراقي في تصفيات كاس العالم تقام فقط في البصرة.

واضاف مسعود، أنه بعد مباراة المنتخب العراقي مع هونغ كونغ ضمن التصفيات ذاتها التي جرت في البصرة بقرار دولي، كان قد صدر قرار من الاتحاد الدولي بنقل المباريات خارج العراق بسبب تظاهرات البصرة حينها، لافتاً إلى أن قرار اعادة اللعب على الارض العراقية لايحتاج  لقرار من الكونغرس بإعادة المباريات للعراق بل يحتاج قرار من لجنة المسابقات للاتحاد الدولي.

واوضح أن الاتحاد الدولي كان قد قرر نقل مباريات المنتخب العراقي من البصرة لارض مفترضة نختارها وذلك بسبب التظاهرات، مبينا أن الاتحاد العراقي طلبنا من الدولي حينها بإقامة المباريات في كربلاء أو اربيل المرفوع عنهما الحظر أيضاً، لكنه رفض بحجة أن قرارهم حدد البصرة فقط لاقامة المباريات في تصفيات كاس العالم.

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