عضو باتحاد الكرة يقترح خطة عمل لإعداد المنتخبات العراقية بالاستفادة من التجربة القطرية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن خطة عمل للنهوض بواقع الكرة وتأسيس منتخبات قادرة على المنافسة في البطولات الدولية.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد سيعقد غدا اجتماعه الدوري لمناقشة واقع الكرة العراقية بشكل عام، ولن يتم التركيز فقط على المنتخب العراقي الاول بل سيشمل كل الامور الخاصة بفرقنا الكروية والانشطة الاخرى".

واضاف "انا شخصيا سأقدم مقترحاً مهماً خلال الاجتماع يخص منتخب الناشئين، حيث سأركز على التعاقد مع مدرب اجنبي على مستوى عال لقيادة منتخب الناشئين يستمر معه لسنوات طويلة على ان يرحل لاعبو المنتخب من فئة الى فئة مع نفس المدرب".

واشار الى ان "اغلب الدول التي تطورت اتخذت هذا المنحى في بناء فرقها ونجحت في بناء جيل ينافس اقوى فرق العالم، والتجربة القطرية خير دليل على ذلك".

ولفت بحر العلوم الى ان "المنتخب القطري الحالي الذي نراه بهذا التنظيم الرائع والذي سيشارك بكأس العالم، اتبع هذا الاسلوب بعد ان فكر قادته في الاتحاد القطري بتكليف المدرب فيليكس سانشيز باس ‏وهو مدرب كرة قدم إسباني، لبناء جيل وها هو حاليا ما زال مستمرا وأوصل لاعبي المنتخب القطري لكرة القدم الى هذا المستوى الرائع بعد التدرج معه".

واكد بحر العلوم ان "الاجتماع المقبل سيشمل مناقشة الدوري الممتاز ودوريات الدرجات الاخرى ومنتخبات الخماسي والشاطئية للرجال والنساء واموراً اخرى اضافة الى مشوار المنتخب والمدرب المقبل الذي سيهيء لقيادة الفريق العراقي".