خبير باتحاد الكرة: ليس لدينا منتخب نعتمد عليه ولا جدوى من صعودنا لكأس العالم

شفق نيوز/ قال عضو لجنة الخبراء في الاتحاد العراقي لكرة القدم المدرب اكرم سلمان، يوم الأحد، إنه لا جدوى من صعود المنتخب العراقي الى كأس العالم لأنه غير قادر على مجاراة المنتخبات القوية.

وأضاف سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "اللعب على ملاعب العراق سيعود بالفائدة لمنتخبنا لاسيما وأنه سيلعب على ارضه ووسط جمهوره وهذا دافع ايجابي كبير لإنجاح مهمة المنتخب في لقاء الإمارات المقبل"، مُضِيفاً ، اننا "ننتظر رداً من الاتحاد الدولي بهذا الشأن بعد مخاطبات أرسلت له من قبل اتحادنا".

وبين ان "منتخبنا اليوم يمر بأصعب الظروف لاسيما بعد عدم استقراره ونتائجه السلبية"، موضحا أن "مهمة المدرب عبد الغني شهد ليست سهلة وأنه دخل بتحدي اتمنى ان يختار ادواته بتأنٍ ويوفق بتعامله مع الوضع الحالي الصعب الذي يمر به منتخبنا".

واكد سلمان ان "شهد يحتاج لثلاث مباريات تجريبية للوقوف على القائمة التي سيعتمد عليها في لقائي منتخبنا أمام الإمارات وسوريا الحاسمين".

وتابع "لا يوجد لدينا منتخب نعتمد عليه في البطولات القوية ولا جدوى من صعودنا لكأس العالم لان منتخبنا لا يستطيع مواجهة منتخبات قوية جداً"، متسائلاً، "ماذا نفعل أمام منتخبات متطورة استعدت لاكبر كرنفال كروي عالمي".

ولفت سلمان إلى أن "اتحادات الدول المتطورة تعد منتخباتها منذ أربع سنوات من خلال تهيئة كل وسائل النجاح لفرقها"، موضحاً أن "الاتحاد الدولي منح المنتخبات الفرصة لمدة أربع سنوات لبناء فرقها لاكبر بطولة كروية بالعالم ، وعليه كان علينا أن نعمل مثل باقي الدول ونخطط لأربع سنوات لتجهيز منتخب يدخل منافسات كأس العالم وهو متمكن وقادر لمقارعة منتخبات العالم".