عضو باتحاد الكرة: انا عضو منتخب ولا يحق لأحد إقالتي أو إيقافي عن العمل

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس نادي الشرطة عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي يوم الخميس، انه لا يحق لأحد أن يقيله من منصبه في اتحاد الكرة.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز؛ انه لا احد في اتحاد الكرة يستطيع ابعاده وايقاف عمله ضمن مجلس ادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتابع "أنا موجود كعضو منتخب في اتحاد الكرة فلا يستطيع لا رئيس ولا أي عضو في الاتحاد إيقافي عن عملي لكن الذي من حقه ايقافي وابعادي قانونياً عن عملي هي الهيأة العامة لانها اعلى سلطة في اتحاد الكرة".

واشار الى انه رجل اداري نجح بعمله في نادي الشرطة، موضحا أن لديه خطوات وتجارب ناجحة وعمل على تطوير نادي الشرطة ويبغي نقل التطور لاتحاد الكرة ولا يسعى لحدوث تشنجات وخلافات تعكر صفو العمل باتحاد الكرة.

وابدى استغرابه للاجتماعات التي تعقد بين أعضاء الاتحاد في كروبات وعبر وسائل التواصل وتتخذ من خلالها مقررات حساسة وهذا خطأ جسيم يقع به الاتحاد لا ارضى به ولا بمقرراته كوني اعمل بمهنية واسعى لتطوير الكرة العراقية.

وكان اتحاد الكرة العراقي جمد عمل العضوين غالب الزاملي ورشا طالب لازدواجية المناصب ومنعهما من حضور الاجتماعات وكذلك الانشطة باسم الاتحاد، وامهل العضوين لاختيار اما الاتحاد او النادي الذي يعملان به علما أن المهلة تنتهي نهاية العام الحالي.