عضو بالهيئة العامة لاتحاد الكرة: المنتخب العراقي الحالي هو "الأسوأ"

شفق نيوز/ وصف عضو الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، فالح موسى، يوم الخميس، المنتخب العراقي الحالي بأنه "الأسوأ"، محملاً إدارة الاتحاد مسؤولية ما وصل اليه المنتخب.

وقال موسى لوكالة شفق نيوز "لا يختلف اثنان على أن نتائج المنتخب الوطني هي الأسوأ، واعتقد ان ما حصل هو نتيجة طبيعية وذلك لعدة أسباب أهمها القرار الإداري الخاطئ بتغيير المدرب كاتانيتش في فترة زمنية قصيرة تفصلنا عن بدء التصفيات النهائية لكأس العالم".

واضاف ان من الاسباب ايضا "عدم اناطة المهمة لمدرب محلي لمعرفته الكاملة باللاعبين، وأسلوب لعب المنتخب مع المدرب السابق، والتعامل مع النتائج الايجابية التي تحققت في المرحلة الاولى من التصفيات".

واعتبر موسى ان "الأمر الأكثر سوءاً هو تسمية بيتروفيتش كمدرب أول للمنتخب بعد اعتذار ادفوكات البعيد عن التدريب لسنوات عديدة، وعدم معرفته بالكرة الآسيوية والعربية والخليجية، والكل يعلم ونادوا بأعلى الأصوات بأن بيتروفيتش لا يصلح لتدريب المنتخب والدليل ما تحقق من نتائج في بطولة العرب وتصفيات كأس العالم".

وتابع "وبعد كل الذي حدث يعود الاتحاد ليستمع مضطراً لصوت العقل والمنطق من خلال إعفاء المدرب والتفكير بالمدرب المحلي الذي تم تسقيطه وعدم الاعتراف بقدرته الفنية، وتشكيل لجنة من الخبراء والاكاديميين، وايضاً هذا الخيار الاضطراري للاتحاد لن نجد له صدى او أثراً لعدم القناعة بالآراء الأخرى التي تختلف عن قناعة ورؤية اصحاب القرار".

وعرض موسى حلولاً مؤقتة لهذه المرحلة أبرزها "تكملة بقية مباريات التصفيات بمدرب محلي وتقييم المرحلة بعد نهاية التصفيات، وحل المنتخب الوطني والتفكير جدياً بمستقبل قسم من اللاعبين الذين اثبتوا وجودهم خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاهتمام والإعداد الجيد لبطولة آسيا القادمة، ونسيان المرحلة الماضية التي لم نجد ما يمكن ان نشير اليه بايجابية".

ودعا عضو الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى عقد مؤتمر للهيئة العامة وتقديم منهاج عمل يتم تطبيقه خلال مراحل حتى يكون التقييم واقعيا في الفترات اللاحقة"، لافتا الى انه "ليس كل نصيحة او رأي مخالف يعني معارضة او تسقيط".