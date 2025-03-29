عضو باتحاد الكرة العراقي يحذر زملاءه: المنظومة أمام خطر الانهيار

شفق نيوز/ وجه عضو اتحاد كرة القدم العراقي فراس بحر العلوم، يوم السبت، انتقاداً لعدد من أعضاء الاتحاد بسبب ما وصفه "عشوائية التصريحات غير المنسقة" التي تصدر عنهم دون تخويل.

ودعا بحر العلوم، عبر حديثه لوكالة شفق نيوز، الأعضاء غير الملتزمين بلوائح الاتحاد لتجنب هذا التصرف غير المقبول، محذراً أن هذا التشظي بالتصريحات وعدم الالتزام بالسياقات سيؤدي لانهيار منظومة اتحاد كرة القدم التي باتت في خطر جراء تصرفات بعض الأعضاء .

وقال بحر العلوم، ان تعدد التصريحات غير المسؤولة التي تصدر من قبل بعض الاعضاء ستتسبب بانهيار الاتحاد بالكامل إذا ما استمر ذلك، مبينا ان الاتحاد لديه ناطق رسمي هو من له حق بالتصريح الا اننا نرى تجاوز البعض على اللوائح رغم تنبيههم بالتوقف عن ذلك، كون هذا لايجب أن يحدث بغية المحافظة على المنظومة.

واشار الى ان التصريحات هذه الأيام تزايدت وأثرت بشكل سلبي كبير على عملنا في الاتحاد، سيما وان اغلبها غير صحيحة وتؤثر على عملنا، وأثرت سلباً على مشوار منتخبنا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة الأخيرة ليشكل ذلك ايضاً خطراً على منظومة الاتحاد بالكامل.

وتشهد الأوساط الرياضية العراقية انفعالاً واسعاً وتصريحات مثيرة، خاصة في البرامج الرياضية الحوارية، تعليقاً على أداء المنتخب الوطني في تصفيات مونديال 2026، حيث يعبر العديد من المحللين والمعلقين عن استيائهم من النتائج المخيبة للآمال.

بالإضافة إلى ذلك، تزداد الأحاديث حول الخلافات الداخلية داخل أروقة اتحاد كرة القدم، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس حالة الانقسام والارتباك التي تمر بها المنظومة الرياضية في العراق في هذه المرحلة الحاسمة.

وتعرض المنتخب الوطني العراقي الى خسارة "مفاجئة" أما نظيره الفلسطيني في المباراة التي أقيمت على استاد عمّان الدولي في 25 آذار، ما أسفر عن اتخاذ الاتحاد العراقي لكرة القدم قراراً بإقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من منصبه.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي شهدتها تصفيات كأس العالم 2026، حيث تراجعت فرص تأهل المنتخب العراقي بشكل ملحوظ.

وجعلت هذه الخسارة مهمة التأهل إلى النهائيات أكثر تعقيدًا، وهو ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ القرار الحاسم بالإقالة في محاولة لإعادة استقرار الفريق واستعادة التوازن الفني.