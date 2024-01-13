عضو باتحاد الكرة العراقي: حفل افتتاح بطولة آسيا مأخوذ من خليجي البصرة

شفق نيوز/ قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، يوم السبت، إن حفل افتتاح بطولة كأس آسيا أمس في قطر مأخوذ من حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يفتخر بأن فكرة افتتاح بطولة آسيا في قطر يوم أمس الجمعة مأخوذة من خليجي 25 البصرة".

واشار الى ان "العراق نظم خليجي 25 باعلى مستوى تنظيمي ولفت انظار كل دول العالم"، مبينا ان "الدليل على ذلك هو حصول العراق على جائزتين للأفضل على المستوى العالمي".

ولفت إلى أن "افتتاح بطولة آسيا كان على مستوى عال، لكن للامانة كانت نسخة من افتتاح خليجي 25 في البصرة، إذ كان ذلك واضحاً جداً لمن تابع افتتاحية البطولتين".

وثمن بحر العلوم، "الانجازات التي حققتها قطر خلال السنوات السابقة والتغطية الاعلامية التي شهدتها بطولاتها وجوانب اخرى تؤكد النهضة الرياضية في هذا البلد المعطاء".

وشهدت قطر أمس حفل افتتاح بطولة كأس آسيا 2023، على استاد لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

وكان حفل الافتتاح بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة الصفراء.

وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وقد ترك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مسؤولية إلقاء قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".