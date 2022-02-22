عضو ادارة النجف يعلّق عضويته "احتجاجا" على ابعاد مدرب النادي

شفق نيوز/ علّق علي هاشم عضو نادي النجف يوم الثلاثاء، عضويته رسميا من النادي احتجاجا على قرار اقالة المدرب حيدر عبودي وتسمية حسن احمد دون الاخذ برأيه.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرار تعليق عضويتي جاء بسبب ان الادارة لم تأخذ بنصيحتي كونها لم تعِ خطورة موقف النادي وما يعانيه من انهيار مالي استفحل في الآونة الاخيرة".

واضاف "ارتأيت ان اعلق عضويتي ولا استقيل حباً بالجمهور النجفي وحفاظا على كيان النادي من الانهيار وعليه قررت التعليق رغم عدم رغبتي بالعمل مع المتبقين، وبعد الاستئناس بآراء مقربين من وجهاء رياضة النجف الذين نصحوني بعدم تقديم الاستقالة لان باستقالتي يعتبر النادي قد حل رسميا لعدم اكتمال النصاب لاسيما بعد استقالة الرئيس رضوان الكندي والعضو قاسم كيلون".

واوضح انه "في حال الاستقالة سيتبقى اربعة من الاعضاء هم عباس مهدي ورزاق وهاب وفاضل محمد علي وباسم محمد".

واكد انه كان يرغب ببقاء حيدر عبودي لانه ابن النادي ويحبه اللاعبين وحقق في عدة مباريات نتائج طيبة، مشيرا الى أن النادي سيواجه كارثة بعد عدة ادوار لاسيما مع خلو خزين النادي من الأموال.

وتابع؛ أنه "لا يوجد جهة او شخص يدعم النادي بعد المطار الذي كنا نعتمد عليه في السابق، وهنا اتساءل ماذا سيعطون للاعبين الذين يطلبون مستحقات ثلاثة أشهر وللمدرب الجديد، واتوقع ان تكون هناك ازمة كبيرة في الاسابيع المقبلة وذلك سببه سوء التخطيط للادارة والتفرد بقرارات البعض".

وكان مدرب النجف المقال الكابتن حيدر عبودي اتهم ادارة النجف بقيادة مؤامرة ضده بعد اول يوم تسلم المهمة خلفاً للكابتن هاتف شمران، مشيرا إلى أن إدارة النادي حاولت عرقلة مشواره والتقليل من شانه بعد أن وصفته بـ"قليل الخبرة" ولايستطيع قيادة الفريق.