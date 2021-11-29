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عضو اتحاد الكرة: تواجد الجمهور في بطولة غرب آسيا سيكون له الفضل لو رفع الحظر عن الملاعب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-29T05:54:08+0000
عضو اتحاد الكرة: تواجد الجمهور في بطولة غرب آسيا سيكون له الفضل لو رفع الحظر عن الملاعب

شفق نيوز/ رأى عضو اتحاد الكرة ومشرف منتخب شباب العراق محمد ناصر، يوم الاثنين، إنه لو حصل رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، في الأيام المقبلة فأن الفضل يعود لتواجد الجمهور في مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب.

وقال ناصر لوكالة شفق نيوز؛ إن "التأهل إلى نهائي البطولة لم يتحقق لولا المؤازرة الكبيرة من الجماهير العراقية، والبصرية خصوصاً، التي قدمت لوحة فنية قل نظيرها ولم تبخل بتقديمِ الدعم والتشجيع داخل الملعب وخارجه برغم أن هؤلاء اللاعبين في مقتبل العمر".

وأضاف، ان "هذا التأهل هو هدية بسيطة نقدمها إلى الجمهور الوفي ونتطلع الى إكمال الفرحة بإحراز كأس البطولة، ولابد من الإشادة بالعوائل الكريمة مقدماً لها العرفان والتقدير".

كما قدم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، المشرف على منتخب الشباب، الشكر الى الجمهور الكريم الذي حضر مباراة منتخبنا للشباب ونظيره الفلسطيني التي أقيمت في ملعب البصرة وانتهت لصالح المنتخب العراقي بهدفين، والوصول الى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب.

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