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عضوان أمام مفترق طرق.. اما الاستقالة من النادي أو مغادرة اتحاد الكرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-08T06:28:45+0000
عضوان أمام مفترق طرق.. اما الاستقالة من النادي أو مغادرة اتحاد الكرة

شفق نيوز/ اكد امين سر اتحاد الكرة العراقي محمد فرحان يوم الاثنين، ان عضوين لم يقدما استقالتهما لحد الان ليحجب تواجدهما في اجتماعات الاتحاد لحين حسم موقفهما فيما يخص ازدواجية المناصب.

وقال محمد فرحان لوكالة شفق نيوز؛ ان عضو الاتحاد غالب الزاملي والذي يشغل منصب نائب رئيس نادي الشرطة، وعضوة الاتحاد رشا طالب عضوة الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية لم يقدما استقالتهما من نادييهما.

واوضح ان العضوين وحسب الاتفاق يغيبان في الوقت الحالي عن اجتماعات الاتحاد لحين حسم أمرهما.

واضاف ان كل الاعضاء الباقين بما فيهم هو (محمد فرحان) قد استقالوا من مناصبهم في الاندية والاتحادات الفرعية وفضلوا العمل باتحاد الكرة.

وبين ان كلاً من غالب ورشا لم يقدما استقالتهما والان لن يحضرا  الاجتماعات الدورية للاتحاد إلى أن يصححا وضعهما القانوني لاسيما بعد ان استقال باقي الاعضاء وطبقوا اللوائح والقوانين.

وكان البرلمان العراقي اقر قانون الاتحادات الذي ينص في أحد بنوده على عدم ازدواجية المناصب.

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