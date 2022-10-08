عضوان باتحاد الكرة العراقي ينتقدان "تخبط لجنة التراخيص" ويطالبان بإقالة رئيسها

شفق نيوز/ انتقد عضوان في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، ما وصفها بـ"التخبط" في إدارة ملف التراخيص الآسيوية والدوري الممتاز، مطالبين بإقالة مسؤولين في الاتحاد لتعمدهما إلحاق الضرر بنادي الديوانية الرياضي، و"مجاملة" أندية على حساب أخرى.

وقال العضوان، محمد ناصر، وكوفند عبد الخالق مسعود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "من حرصنا على المنظومة الكروية ولتطوير العمل الاداري والفني لمؤسسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، أطلقنا العديد من الآراء والمبادرات والحلول للأزمات التي مرت في فترة عملنا داخل الاتحاد خلال السنة الماضية".

وأضافا "للأسف من يدلي بالرأي الناصح والسديد يدفع ضريبته داخل المؤسسة أو بفضاء السوشيال ميديا، من خلال التشكيك والتسقيط والاستهداف وتحريف الحقائق لثنينا عما نؤمن به، أن العمل يجب ان يصحح مساره بالحوار والأفكار والآراء داخل البيت الكروي ولا نصدر اختلافاتنا بوجهات النظر لفضاء الإعلام".

وتابعا "أثبتت الوقائع والمخاطبات الرسمية بين الاتحاد العراقي والآسيوي ما ذهبنا إليه بخصوص الوضع القانوني لمشاركة فريق الديوانية الذي كان يستحق قرارات أفضل بكثير مما حصل عليه من لجنة التراخيص، لا بل أن ملفه أفضل بكثير من الاندية التي منحت الرخصة".

وتابع العضوان "لم يتم الاستماع لأصواتنا التي بحت بضرورة اتخاذ الاجراءات السليمة بترخيص الاندية والتعامل بمهنية وحيادية دون املاءات او ضغوطات، وعليه نطالب المكتب التنفيذي بإقالة رئيس لجنة التراخيص محمد حيدر حسون، ومدير دائرة التراخيص عمار عبد الرحمن رشيد، وذلك لظلمهما لنادي الديوانية".

وأوضحا أن "المراسلات الأخيرة مع الاتحاد الآسيوي أكدت عدم جواز مشاركة الديوانية بمسابقة الدوري الممتاز وأن الأمر يتعلق باللجنة حصراً ولا سلطة لأي جهة أخرى لفرض إرادتها وقرارها وهذا الأمر متعلق حصراً بالتراخيص ولا دخل للاتحاد".

وأكد العضوان "لا يوجد تصويت في الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي على مشاركة فريق الديوانية من عدمها، بل أن التصويت كان على من هي الجهة التي تمنح الاستثناء لفريق الديوانية وكذلك عدم مراسلة الاسيوي بهذا الخصوص والكتاب الآسيوي أكد على ما ذهبنا اليه أن لجنة التراخيص هي المعنية وقراراتها ملزمة ولا سلطة عليها من أي جهة".

واعتبرا أن "هذا الظلم والأخطاء بإدارة ملف تراخيص الاندية سبق أن تم تثبيتها بورقة العمل المقدمة للاتحاد وحذرنا من مغبة الوقوع بالخطأ بالملفات كونها تتعلق بمصير إدارات والتزامات تعاقدية وإدارية، وأرزاق لاعبين ومدربين وشغف وعواطف جماهير".

وختم عضوا الاتحاد بالقول "ندعو المكتب التنفيذي للاتحاد الى الاستماع لصوت العقل والحكمة ومناقشة حالة التخبط التي شهدتها التحضيرات الإدارية واللوجستية والفنية لمسابقة الدوري الممتاز 2023/2022".