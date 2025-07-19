أعضاء باتحاد الكرة يرفضون إبعاد كوفند من الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

عبر أعضاء في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن استنكارهم الشديد للقرار المفاجئ الصادر عن لجنة الانضباط، والقاضي بإيقاف گوفند عبد الخالق مسعود، عضو الهيئة التنفيذية، عن العمل الرياضي لمدة ستة أشهر بسبب تصريحات إعلامية، في وقت حرج يتطلب وحدة الصف وتحكيم العقل والمضي قدماً نحو إعداد أمثل للمنتخب الذي يستعد لخوض غمار ملحق التصفيات المونديالية مطلع تشرين الاول المقبل.

وقال الأعضاء في بيان سلم لوكالة شفق نيوز (فقط) إن "هذا القرار يتعارض مع القواعد القانونية، ويهدد بتقويض التوافقات داخل المكتب التنفيذي، ويكشف عن نهج إقصائي يضر بمصلحة الكرة العراقية".

وأضاف الاعضاء: "إننا وإذ نطالب لجنة الاستئناف بإلغاء هذا القرار، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، فإننا سنتخذ إجراءات حاسمة في حال استمرار هذا المسار غير المنصف".

ودعا الأعضاء، الأسرة الرياضية إلى" التحرك لإيقاف هذه القرارات التعسفية، وحماية حق الجميع في التعبير والمشاركة دون تهميش أو إقصاء".

الموافقون على هذا البيان كل من أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم:

1-يونس محمود

2-غالب الزاملي

3-احمد الموسوي

4-خلف جلال

5-محمد ناصر

6-يحيى زغير

7-رحيم لفتة

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقية، قررت حرمان عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق مسعود، من مزاولة العمل الاداري لمدة 6 اشهر بعد شكوى من رئيس الاتحاد عدنان درجال ضده .

ووفق مراسل وكالة شفق نيوز، فإن كوفند، لن يستطيع الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

وجاءت العقوبة بعد تصريحات كوفند في وسائل الاعلام والتي أعلن فيها عن "البدء بمشروع تنظيف الاتحاد من شوائب 14 سنة ماضية"، على حد قوله.