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أعضاء اتحاد الكرة العراقي "المقاطعين": لم نشترط إعفاء فرحان وورقة العمل أبرز مطالبنا

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-27T07:44:51+0000
أعضاء اتحاد الكرة العراقي "المقاطعين": لم نشترط إعفاء فرحان وورقة العمل أبرز مطالبنا

شفق نيوز/ نفى أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم الاربعة المقاطعين لعمله، اليوم السبت، أن يكونوا قد اشترطوا إعفاء أمين السر محمد فرحان من منصبه كشرط لممارسة عملهم مجدداً، فيما بينوا أن احدى شروط عودتهم هي الأخذ بورقة عمل قدموها لتطوير الكرة العراقية.

وقال عضو الاتحاد خلف جلال لوكالة شفق نيوز، "إننا أربعة أعضاء مقاطعين لعمل الاتحاد لم نلزم الاتحاد على اقالة محمد فرحان امين سر الاتحاد، بل طلبنا ان لايتجاوز حدود صلاحياته فقط وان يعمل ضمن نطاق عمله".

وأضاف جلال أن "شرطنا الذي اختلفنا بسببه مع الاتحاد هو عدم وضوح عمل الاتحاد وقدمنا بهذا الشأن ورقة عمل تخدم الصالح العام ومشوار منتخباتنا والكرة العراقية على وجه الخصوص".

وبيّن عضو الاتحاد المقاطع أن "الاختلاف كان على أسلوب وطريقة العمل الذي مازال يدار من قبل الاتحاد بنفس النهج رغم ملاحظاتنا"، نافياً "وجود خلاف حاد مع أمين السر محمد فرحان كما ذكرت ذلك وسائل الاعلام باننا نطالب ضمن شروطنا اعفائه من منصبه".

ولفت جلال الى "اننا كأعضاء معترضين سنبقى معترضين على عمل الاتحاد مالم تكون الرؤيا واضحة وفق نهج صحيح لنجني ثمار عملنا بعد مدة معينة سيما واننا لم نلمس اي نتيجة ملموسة خلال عشرة اشهر من تسلمنا المهمة".

وأشار جلال إلى "انه يجب علينا كاتحاد ان نهتم بتطوير منتخباتنا وعمل اللجان والتسويق الذي له مردود مادي يخدم الاتحاد وغيرها من الامور الاخرى التي تخدم اللعبة".

يذكر ان اربعة اعضاء قاطعوا الاتحاد اعتراضا على عمله وهم رحيم لفتة وخلف جلال ومحمد ناصر وكوفند عبد الخالق، ولم ينضموا لمجلس الادارة في اجتماعه الاخير مع الوفد الخليجي الذي حضر لمقر اتحاد الكرة العراقي ببغداد .

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