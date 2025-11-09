عصام حمد يستقيل من تدريب أمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب فريق أمانة بغداد، عصام حمد، مساء اليوم الأحد، استقالته من تدريب الفريق لأسباب خاصة فضل عدم الكشف عنها.

وقال حمد لوكالة شفق نيوز، إنه قرر عدم الاستمرار مع النادي وتقديم اعتذاره عن مواصلة قيادة الفريق الكروي، لكون أداء الفريق لم يكن بالمستوى المطلوب، بالإضافة إلى عوامل عدة يحتفظ بها لنفسه دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة.

وأضاف أن "مستوى الفريق خلال فترة إشرافي عليه في الجولات السابقة كان متذبذباً وغير مستقر، لذلك فكرة الرحيل لم تكن مفاجئة وبدأت بالتفكير بها منذ أن لمست أن الظروف الحالية لا تخدم مهمتي التدريبية".

من جانبه، أوضح رئيس نادي أمانة بغداد، فلاح مندب، لوكالة شفق نيوز، أن "الإدارة تتمنى للمدرب عصام حمد التوفيق فهو مدرب جيد لكنه لم يوفق مع الفريق".

وأشار إلى أن "عدداً من المدربين سنناقش تسمية أحدهم خلفاً للمدرب المستقيل عصام حمد، وهناك اسمين على طاولة الإدارة هما قحطان جثير وأحمد خلف".

وكان أمانة بغداد قد ودع بطولة كأس العراق لكرة القدم بعد خسارته أمام كربلاء 0-2.