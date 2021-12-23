عصام حمد يستقيل من تدريب الزوراء وادارة النادي تتمسك به

شفق نيوز/ رفضت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الخميس، الاستقالة التي قدمها مدرب الفريق الكروي عصام حمد، وأصرّت على بقائه مع النوارس، فيما رفض الأخير الاستمرار بمهمة تدريب الفريق.

وقال عضو ادارة النادي والمشرف على فريق الزوراء عبد الكريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "عصام حمد قدم استقالته رسمياً أمس الا ان ادارة النادي رفضت الاستقالة وأبدت تمسكها بالمدرب ولاسيما انه مدرب كفوء ومن الطبيعي ان يتعرض لخسارة".

واشار الى ان "المدرب لم يحضر للوحدة التدريبية اليوم وقاد الفريق المساعد حيدر عبد الامير"، مبينا ان "حمد لم يأتِ لتدريبات اليوم رغم تأكيدنا له بأننا نرفض الاستقالة الا انه مصر على الاستقالة عازيا ذلك الى وضعه الصحي وضغوطات لم يذكر مصدرها".

واضاف "لم نضع خيارات لمدربين اخرين كبديل لعصام حمد كما ذكر ذلك في عدد من وسائل الاعلام، مع اعتزازنا بكل المدربين، لكن نحن لم نتحرك على اي مدرب للاتفاق معه وكل ما يذكر من كلام بهذا الصدد عار عن الصحة".

ولفت رزاق الى ان "الخسارة واردة مع اي فريق وهي حالة طبيعية"، مؤكدا "لدينا مباراة مؤجلة امام الديوانية وفي حال فوزنا نعود للمركز الثاني ويكون الرصيد 32 نقطة علما ان المباراة لم يحدد موعدها الى الان".

ويحتل فريق نادي الزوراء المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بعد خسارته امس الاربعاء امام نادي النفط 1-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، وبنفس رصيد نفط الوسط الذي يتفوق على الزوراء بالاهداف.