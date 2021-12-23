سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عصام حمد يستقيل من تدريب الزوراء وادارة النادي تتمسك به

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-23T14:05:32+0000
عصام حمد يستقيل من تدريب الزوراء وادارة النادي تتمسك به

شفق نيوز/ رفضت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الخميس، الاستقالة التي قدمها مدرب الفريق الكروي عصام حمد، وأصرّت على بقائه مع النوارس، فيما رفض الأخير الاستمرار بمهمة تدريب الفريق.

وقال عضو ادارة النادي والمشرف على فريق الزوراء عبد الكريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "عصام حمد قدم استقالته رسمياً أمس الا ان ادارة النادي رفضت الاستقالة وأبدت تمسكها بالمدرب ولاسيما انه مدرب كفوء ومن الطبيعي ان يتعرض لخسارة".

واشار الى ان "المدرب لم يحضر للوحدة التدريبية اليوم وقاد الفريق المساعد حيدر عبد الامير"، مبينا ان "حمد لم يأتِ لتدريبات اليوم رغم تأكيدنا له بأننا نرفض الاستقالة الا انه مصر على الاستقالة عازيا ذلك الى وضعه الصحي وضغوطات لم يذكر مصدرها".

واضاف "لم نضع خيارات لمدربين اخرين كبديل لعصام حمد كما ذكر ذلك في عدد من وسائل الاعلام، مع اعتزازنا بكل المدربين، لكن نحن لم نتحرك على اي مدرب للاتفاق معه وكل ما يذكر من كلام بهذا الصدد عار عن الصحة".

ولفت رزاق الى ان "الخسارة واردة مع اي فريق وهي حالة طبيعية"، مؤكدا "لدينا مباراة مؤجلة امام الديوانية وفي حال فوزنا نعود للمركز الثاني ويكون الرصيد 32 نقطة علما ان المباراة لم يحدد موعدها الى الان".

ويحتل فريق نادي الزوراء المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بعد خسارته امس الاربعاء امام نادي النفط 1-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، وبنفس رصيد نفط الوسط الذي يتفوق على الزوراء بالاهداف.

related

إدارة الزوراء متمسكة بعصام حمد رغم تراجع مستوى النوارس

Date: 2021-10-24 07:40:27
إدارة الزوراء متمسكة بعصام حمد رغم تراجع مستوى النوارس

النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

Date: 2021-06-24 07:17:12
النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

بثنائية نظيفة الطلبة يهزم الزوراء في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-10-16 18:35:44
بثنائية نظيفة الطلبة يهزم الزوراء في دوري الكرة الممتاز

ضرغام اسماعيل ينفي مفاوضاته مع الاهلي المصري

Date: 2021-04-01 06:30:46
ضرغام اسماعيل ينفي مفاوضاته مع الاهلي المصري

عماد هاشم: أجبرنا جلال حسن على العودة السريعة لعرين الزوراء لعدم امتلاكنا للحراس

Date: 2021-11-16 09:44:56
عماد هاشم: أجبرنا جلال حسن على العودة السريعة لعرين الزوراء لعدم امتلاكنا للحراس

ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

Date: 2021-05-18 12:48:47
ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

الشرطة يتعاقد مع لاعب سوري بمبلغ كبير والزوراء يجدد لجلال حسن

Date: 2021-08-05 17:26:45
الشرطة يتعاقد مع لاعب سوري بمبلغ كبير والزوراء يجدد لجلال حسن

جلال حسن يتعافى من كورونا وينتظر قراراً اماراتياً للعودة إلى بغداد

Date: 2020-11-29 15:23:13
جلال حسن يتعافى من كورونا وينتظر قراراً اماراتياً للعودة إلى بغداد