عصام حمد مدرباً جديداً للزوراء

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسميتها الكادر التدريبي الجديد لقيادة فريقها الكروي خلفاً للمستقيل المصري حسام البدري.

وقال مدير الفريق وعضو إدارة النادي، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي سمّت عصام حمد مدرباً للفريق خلفاً للمدرب المصري المستقيل حسام البدري".

وأضاف أن "الإدارة سمت كادراً مساعداً للمدرب عصام مؤلف من هشام محمد، وحسين عبد الواحد، ومازن عبد الستار مدرباً للياقة البدنية".

وأوضح عبد الرزاق أن "الكادر التدريبي الجديد سيقود الفريق اعتباراً من الجولة 21 لدوري نجوم العراق".

وأعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي في وقت سابق اليوم، عن قبول استقالة مدرب فريقها الكروي، المصري حسام البدري المفاجئة، لعدم توفيقه مع "النوارس".

وقال مدير الفريق وعضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تسلمت استقالة المدرب المصري حسام البدري المفاجئة، فهي لم تطلب منه الاستقالة بل هو من بادر بذلك.