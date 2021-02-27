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عشية انتهاء مدة الانتقالات الشتوية.. خمسة أندية تعزز صفوفها بلاعبين محليين ومحترفين

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-27T20:40:27+0000
عشية انتهاء مدة الانتقالات الشتوية.. خمسة أندية تعزز صفوفها بلاعبين محليين ومحترفين

شفق نيوز/ أعلنت إدارات عدد من الأندية العراقية، يوم السبت، عن تعاقدها مع لاعبين محليين ومحترفين عشية انتهاء مدة الانتقالات الشتوية.

وقالت رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تعاقدت مع لاعبين جديدين لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز هما علي ستار القادم من القوة الجوية على سبيل الإعارة و خالد علي قادماً من الأنصار اللبناني".

من جانب آخر، أعلنت ادارة الحدود عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الاردني احمد مازن الصغير  قادماً من النادي الفيصلي لتمثيل كرة الحدود للمرحلة المقبلة.

وانضم اللاعب محمد نومي الى فريق نادي النفط قادماً من نادي نفط البصرة لتمثيل الفريق للمرحلة الثانية للدوري الكروي الممتاز.

والتحق المدافع مهند ارزيج  رسميا بصفوف فريق امانة بغداد قادما من نادي الطلبة لتمثيل فريقه الكروي للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

كما التحق المحترف الاردني فهد اليوسف بفريق نادي الشرطة لتمثيله للمرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، قادما من نادي الوحدات الاردني وسبق ان مثل حطين الاردني والسيلية القطري.

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