عشية انتخاباته.. شفق نيوز تستعرض رؤساء اتحاد الكرة العراقي منذ تأسيسه

شفق نيوز- بغداد

يعد الاتحاد العراقي لكرة القدم، من أقدم وأهم المؤسسات الرياضية في العراق، وارتبط تاريخه بتاريخ الكرة العراقية وما شهدته من تطورات وإنجازات وتحولات إدارية على مدى عقود طويلة.

ومنذ تأسيسه عام 1948 تعاقبت على رئاسة الاتحاد شخصيات رياضية وإدارية عديدة أسهمت في إدارة شؤون اللعبة وتطويرها، وسط ظروف سياسية ورياضية متباينة انعكست بصورة واضحة على واقع كرة القدم العراقية.

ويستعرض هذا التقرير، تسلسلاً تاريخياً لرؤساء الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اضافة الى أبرز الأحداث والمحطات الادارية التي شهدها الاتحاد، ولاسيما بعد عام 2003 الذي مثل مرحلة مفصلية في اعادة تنظيم المؤسسة الكروية العراقية باشراف الاتحادين الدولي والآسيوي، وذلك عشية الانتخابات الجديدة للاتحاد.

وتولى عبيد عبدالله المضايفي رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم بتاريخ 8/10/1948 ليكون أول رئيس للاتحاد، ثم خلفه أكرم فهمي في 27/10/1949، وبعده مجيد السامرائي في 30/10/1952، ثم سعدي جاسم عام 1955، واسماعيل محمد في العام ذاته، قبل أن يتولى هادي عباس المنصب بتاريخ 22/12/1958.

وفي عام 1961 تسلم أديب نجيب رئاسة الاتحاد ، ثم حسن صبري بتاريخ 14/1/1965، وأعقبه عادل بشير في العام نفسه، وبعد ذلك تولى فهد جواد الميرة رئاسة الاتحاد عام 1968، ثم فهمي القيمقجي عام 1971، وعدنان أيوب صبري العزي بتاريخ 10/12/1972، قبل أن يتولى الاعلامي والرياضي المعروف مؤيد البدري المنصب عام 1977.

وفي 5/10/1979 أصبح هشام عطا عجاج رئيساً للاتحاد، ثم شوقي عبود عام 1980، وسوريان توفيق عام 1983، وبعده صباح ميرزا بتاريخ 9/10/1983، ثم عدي صدام بتاريخ 27/6/1985، ومن ثم كريم الملا بتاريخ 14/11/1988، وبعدها عاد عدي صدام ليكون رئيساً للاتحاد منذ 1990 وحتى عام 2003.

وبعد عام 2003 دخل الاتحاد العراقي لكرة القدم مرحلة جديدة من التغيير الإداري والتنظيمي، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في 8/5/2003 تكليف حسين سعيد برئاسة اللجنة المؤقتة المسؤولة عن ادارة كرة القدم في العراق ، وذلك بعد الظروف السياسية التي شهدها البلد.

وفي 7/6/2003 عُقد اجتماع في كلية التربية الرياضية في بغداد لتوزيع المناصب داخل اللجنة المؤقتة التي ضمت حسين سعيد رئيساً، وأحمد راضي نائباً للرئيس، وباسم جمال أميناً للسر، الى جانب عبد كاظم وعلاء أحمد وناجح حمود وعبد الخالق مسعود وممثل حكام الكرة كأعضاء.

وفي 27/6/2004 أقيم أول مؤتمر انتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم بعد عام 2003 في نادي الصيد ببغداد، بإشراف ممثل الاتحاد الدولي توفيق سرحان، وأسفرت الانتخابات عن فوز حسين سعيد بمنصب رئيس الاتحاد بصورة رسمية.

واستمر الاتحاد في عمله حتى 11/6/2011 عندما قدم حسين سعيد استقالته بعد تمديد عمل الاتحاد أكثر من مرة من قبل الاتحاد الدولي رغم انتهاء مدته القانونية، وذلك نتيجة تعذر التوصل إلى توافق بين أعضاء الهيئة العامة بشأن مكان انعقاد المؤتمر الانتخابي.

وبعد أسبوع واحد فقط، وتحديداً في 18/6/2011، جرت الانتخابات في بغداد وأسفرت عن فوز ناجح حمود بمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وفي 18/11/2013 قررت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) إلغاء نتائج الانتخابات السابقة بعد تقديم عدد من أعضاء الهيئة العامة طعوناً تتعلق بوجود مخالفات قانونية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى المطالبة بإعادة الانتخابات.

وبالفعل أُجريت الانتخابات مجدداً بتاريخ 31/5/2014 وأسفرت عن فوز عبد الخالق مسعود بمنصب رئيس الاتحاد، قبل أن تتم إعادة انتخابه لولاية ثانية بتاريخ 31/5/2018.

وشهد الاتحاد العراقي لكرة القدم منعطفاً مهماً في 17/1/2020 عندما قدم أعضاء الاتحاد استقالة جماعية من مناصبهم، مقابل إيقاف الدعاوى القضائية التي أقامها عدنان درجال، والتي اتهم فيها الاتحاد بالتلاعب بالنظام الداخلي وحرمانه من خوض الانتخابات.

وعلى أثر ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في 10/2/2020 تشكيل هيئة تطبيعية لإدارة الاتحاد العراقي، محدداً مدة عملها بستة أشهر من تاريخ تسمية أعضائها.

وفي 3/4/2020 اعتمد الاتحاد الدولي تسمية أياد بنيان رئيساً للهيئة التطبيعية ، الى جانب شامل كامل نائباً للرئيس، وأسعد لازم ورافد عبد الأمير وأحمد علي كأعضاء، كما قرر الاتحاد الدولي في 2/10/2020 تمديد عمل الهيئة لمدة تسعة أشهر اضافية من أجل استكمال مهامها التنظيمية والإدارية.

وفي 14/9/2021 أجريت انتخابات جديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم، وأسفرت عن فوز عدنان درجال بمنصب رئيس الاتحاد، لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة الكرة العراقية.

ومع اقتراب نهاية الدورة الانتخابية، قرر الاتحادان الآسيوي والدولي بتاريخ 16/8/2025 إيقاف جميع الإجراءات التمهيدية الخاصة بالمؤتمر الانتخابي الذي كان مقرراً عقده يوم 16/9/2025، وذلك بعد ورود ملاحظات وشكاوى تتعلق باستقلالية اللجان الانتخابية.

وفي 26/1/2026 وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم بالإجماع على خارطة الطريق المقترحة والمرفوعة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي، والتي تضمنت تحديد يوم 23/5/2026 موعداً لإجراء الانتخابات الجديدة.

ويُظهر هذا التسلسل التاريخي حجم التحولات التي مر بها الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ تأسيسه وحتى الوقت الحاضر، اذ تنوعت مراحل عمله بين الاستقرار الإداري واللجان المؤقتة والهيئات الطبيعية، في ظل سعي مستمر للحفاظ على استقرار المؤسسة الكروية وتطويرها بما ينسجم مع تطلعات الجماهير العراقية ومستقبل الكرة في البلاد.