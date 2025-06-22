عشية المواجهة الكروية.. محترفات من أوروبا يلتحقن بمنتخب سيدات العراق

شفق نيوز/ التحقن لاعبات محترفات من أوروبا وأمريكا، مساء يوم الأحد، بصفوف المنتخب العراقي النسوي لكرة القدم، الذي يستعد للمشارك في تصفيات آسيا للسيدات للساحات المكشوفة والتي ستنطلق غداً الاثنين في تايلاند.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد انضممن إلى تشكيلة المنتخب العراقي اليوم في تايلاند كل من نور الجواهري من الدوري الهولندي، وديانا حداد من الدوري الأمريكي، ونشتمان خليل من الدوري الألماني، وهدى هادي وسولين عبد الله من الدوري السويدي.

بينما رفضت اللاعبة شوخان نور الدين المحترفة في الهلال السعودي الالتحاق بالمنتخب العراقي، وهذا الرفض هو الثاني للاعبة المذكورة، إذ سبق وأن رفضت المشاركة في تصفيات آسيا للصالات بداعي تركها اللعب بملاعب كرة الصالات والإبقاء على اللعب في الساحات المكشوفة.

ويقود المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات المدرب عبد الوهاب أبو الهيل الذي يسعى لبناء جيل جديد للمستقبل.

واختتم منتخب سيدات العراق تحضيراته، مساء الأحد، بإجراء وحدة تدريبيّة تحضيراً لمواجهة منتخب تيمور الشرقية مساء يوم غد الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا التي تقام في مدينة شيانغ ماي التايلاندية.

وقال عبد الوهاب أبو الهيل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، الأحد، إن "استعداداتنا للتصفيات كانت متأخرةً، وحاولنا قدر الإمكان رفع حالة اللياقة البدنيّة للاعبات كونهن لم يلعبن في منافساتٍ رسميةٍ منذ بطولة غرب آسيا في السعودية شهر شباط/ فبراير من العام الماضي".

وأضاف ابو الهيل، انه "منذ الثلث الأول من شهر أيار/ مايو الماضي بدأنا إعداد المنتخب عبر إجراء اختباراتٍ لاختيارِ العناصر الجيدة، لأننا نعاني من عدم إقامة منافسات دوري رسمي للسيدات، وهو ما زاد من صعوبات التدريبات، كما أن لدينا معلومات عن منتخبات المجموعة، ومستعدون للظهور بشكلٍ جيدٍ".

ويخوض منتخب سيدات العراق أولى مبارياته في التصفيات يوم غد الاثنين أمام منتخب تيمور الشرقية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت تايلاند (3:30 ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد) ضمن الجولة الأولى للمجموعة التي تضم أيضاً منتخبات منغوليا والهند وتايلاند.