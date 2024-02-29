عشر مواجهات يومي الجمعة والسبت بدوري النخبة لكرة الصالات

شفق نيوز/ تنطلق، يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الحادية عشر للمجموعتين الأولى والثانية لدوري النخبة لكرة الصالات للموسم 2023-2024.

وتقام يوم غد خمس مواجهات في المجموعة الاولى جميعها تقام في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، إذ يلاقي فريق ميسان ضيفه الفهد على ملعب الاول، والكرمة يلاقي على ملعبه فريق عفك، ويستضيف الناصرية على ملعبه ضيفه البيشمركة، بينما يلاقي مصافي الجنوب على ملعبه فريق الحسين واخيراً الشرقاط يستضيف على ملعبه فريق الاتصالات.

بينما تقام في اليوم التالي السبت خمس مواجهات ايضاً لحساب المجموعة الثانية تقام جميعها في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، إذ يلاقي الديوانية على ملعبه فريق ديالى، ومصافي الوسط يستضيف على ملعبه فريق البحري، والجولان يستضيف على ملعبه فريق الرمادي، والغراف يلاقي الصناعة على ملعب الاول، واخيرا الكوفة يواجه على ملعبه ضيفه فريق غاز الشمال.