عشر مواجهات مرتقبة وصراع محتدم على بطاقة التأهل الثانية في الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

تنطلق عشر مباريات كروية في بغداد والمحافظات، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، تقام جميعها في الساعة 4:30 عصراً.

‏ويواجه فريق مصافي الجنوب ضيفه فريق الحسين على ملعب المدينة الرياضية الثاني في البصرة، كما يلاقي فريق الرمادي ضيفه نفط البصرة على ملعب الرمادي.

‏ويلتقي فريق الجولان على ملعبه مع ضيفه غاز الشمال، فيما يستقبل كربلاء ضيفه فريق الفهد على ملعب كربلاء الدولي، ويستضيف الحدود فريق الاتصالات على ملعب نادي أمانة بغداد.

ويستضيف فريق الناصرية ضيفه الكاظمية على ملعب الناصرية الأولمبي، بينما يلاقي البيشمركة على ملعبه في السليمانية ضيفه فريق الحشد الشعبي.

ويواجه فريق ميسان على ملعبه الأولمبي ضيفه الجيش، ويلتقي عفك على ملعبه ضيفه فريق نفط الوسط، ويستقبل فريق المصافي على ملعبه ضيفه فريق البحري في ختام الجولة.

وحسم فريق الجولان تأهله إلى دوري نجوم العراق رسمياً بعد تصدره قائمة ترتيب الفرق برصيد 77 نقطة بعد انتهاء الجولة 36، لكن لم تحسم بطاقة التأهيل الثانية بوجود تنافس شديد بين فريقي الحدود الذي يحل ثانياً برصيد 68، وغاز الشمال الذي يمتلك ذات الرصيد لكنه يأتي بالمركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.