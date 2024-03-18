عشر مواجهات في انطلاق الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوميّ الجمعة والسبت المقبلين موعداً لانطلاق منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز.

وتنطلق منافسات المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل بإقامة خمس مواجهات تجمع فريق عفك مع ضيفه الحسين، ويستضيف فريق سامراء ضيفه ميسان، كما يلاقي الاتصالات ضيفه مصافي الجنوب، ويواجه البيشمركة فريق الشرقاط، وتُختتم المنافسات بقاء فريق الفهد مع ضيفه الكرمة.

وتتواصل منافسات الجولة 13 يوم السبت المقبل بإقامة خمس مواجهات أخرى للمجموعة الثانية، إذ يلاقي فريق البحري ضيفه غاز الشمال، ويستضيف فريق الصناعات الكهربائية ضيفه الديوانية، ويواجه الصناعة فريق الكوفة، فيما يستضيف الرمادي فريق الغراف، وأخيراً يلاقي فريق ديالى على ملعبه فريق المصافي.