عشر مواجهات في انطلاق الجولة الثانية للدوري الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاثنين، 10 مواجهات من الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وتقام جميعها عند 3:00 عصراً.

‏ويستضيف فريق البيشمركة على ملعبه فريق الصناعة بينما يلاقي غاز الشمال ضيفه أمانة بغداد في حين يواجه فريق الكاظمية ضيفه الجولان ويستضيف فريق الموصل فريق المصافي.

ويحل فريق الغراف ضيفا على فريق الصناعات الكهربائية والرمادي يضيف الناصرية وسيكون فريق عفك في ضيافة فريق الفهد ويواجه البحري على ملعبه فريق مصافي الجنوب ويلاقي فريق ميسان على ملعبه فريق الحسين وأخيراً يستضيف الاتصالات نفط الوسط.