عشر مواجهات في الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز باقامة عشر مواجهات والتي تنطلق يوم الأحد المقبل.

‏ويلاقي فريق الصناعة على ملعبه ضيفه فريق الموصل، بينما يواجه فريق الكاظمية ضيفه فريق الصناعات الكهربائية، ‏وسيكون الرمادي بضيافة فريق غاز الشمال.

وفي ذات الوقت يستضيف البيشمركة فريق الفهد، ‏وسيكون البحرية في ضيافة فريق أمانة بغداد، ويلاقي الجولان على ملعبه فريق ميسان، بينما يستضيف فريق المصافي على ملعبه فريق الاتصالات.

ويحل فريق نفط الوسط ضيفا على فريق الغراف، ‏ويواجه فريق الناصرية على ملعبه فريق الحسين، وأخيرا يلتقي فريق عفك ضيفه مصافي الجنوب.