عشر مواجهات في الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز باقامة عشر مواجهات والتي تنطلق يوم الأحد المقبل.
ويلاقي فريق الصناعة على ملعبه ضيفه فريق الموصل، بينما يواجه فريق الكاظمية ضيفه فريق الصناعات الكهربائية، وسيكون الرمادي بضيافة فريق غاز الشمال.
وفي ذات الوقت يستضيف البيشمركة فريق الفهد، وسيكون البحرية في ضيافة فريق أمانة بغداد، ويلاقي الجولان على ملعبه فريق ميسان، بينما يستضيف فريق المصافي على ملعبه فريق الاتصالات.
ويحل فريق نفط الوسط ضيفا على فريق الغراف، ويواجه فريق الناصرية على ملعبه فريق الحسين، وأخيرا يلتقي فريق عفك ضيفه مصافي الجنوب.