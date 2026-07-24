عشرون مدرباً محلياً يقودون اندية الدوري العراقي الممتاز استعداداً للموسم المقبل

شفق نيوز - بغداد

أكملت جميع اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، تسمية كوادرها التدريبية، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد بنسخته المرتقبة، حيث أسندت 20 ادارة فنية مهمة قيادة الفرق الى مدربين محليين، بعد ان اعلنت جميع الاندية عن اختيار مدربيها لخوض غمار المنافسات المقبلة.

وفي اندية العاصمة بغداد، يقود فريق الحدود المدرب مظفر جبار، فيما يتولى علي وهاب مهمة تدريب امانة بغداد، و علي عجر قيادة الحسين، وخالد محمد صبار تدريب المصافي، وعلي بهجت قيادة الكاظمية، ورشيد سلطان تدريب الاتصالات، وتحسين فاضل قيادة الحشد الشعبي، وحامد قاسم تدريب الجيش.

أما اندية مناطق الجنوب والوسط، فقد اختارت قصي هاشم لقيادة النجف، وسالم عودة لتدريب نفط الوسط، وجعفر طالب لقيادة القاسم، واحمد كاظم لتدريب ميسان، وصادق حنون لقيادة الناصرية، ومؤيد طعمة لتدريب مصافي الجنوب، وعماد عودة لقيادة نفط البصرة، واحمد رحيم لتدريب الشطرة.

وفي منطقة الشمال ، يتولى ماهر عكلة قيادة البيشمركة، فيما يقود ناصر كامل فريق مصافي الشمال.

أما اندية المنطقة الغربية، فقد أسند الرمادي مهمته التدريبية الى جاسب سلطان، بينما يقود فؤاد جواد فريق الفهد.

يذكر أن اندية امانة بغداد والنجف والقاسم هبطت من دوري النجوم الى الدوري الممتاز، وستسعى مع فرق الأندية المتبقية خلال الموسم الجديد إلى المنافسة من اجل العودة الى صفوف دوري الكبار.