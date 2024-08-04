عشرون لاعباً ولاعبة يمثلون العراق في بارالمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الأحد، أن عشرة اتحادات رياضية عراقية ستشارك في دورة باريس البارالمبية للعام 2024.

وقال المدير الإعلامي للجنة هاشم السلمان لوكالة شفق نيوز، ان العراق سيشارك في دورة باريس البارالمبية نهاية شهر آب الجاري.

وأضاف أن البعثة العراقية ستغادر الى تركيا للاقامة في معسكر تدريبي جماعي هناك في العاشر من هذا الشهر.

وأوضح السلمان ان، عدد اللاعبين المتأهلين للدخول في معسكر تدريبي يعد الأخير في تركيا ( 20 ) لاعباً ولاعبة (16 لاعبا و4 لاعبات).

اشار الى ان البعثة وبعد الانتهاء من المعسكر التدريبي ستغادر مباشرة الى باريس للمشاركة في بارالمبياد باريس التي تنطلق بالاسبوع الاخر من شهر آب الجاري.