"عشت أحلامي".. أكبر لاعبي مونديال 2026 يعلن اعتزاله

شفق نيوز- إدنبرة

أعلن الحارس الاسكتلندي المخضرم كريج جوردون، يوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، واضعاً بذلك نهاية لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عاماً في الملاعب.

وكشف جوردون، البالغ من العمر 43 عاماً، عن قراره عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لم أرد أبداً أن تنتهي هذه الرحلة، لكن لكل بداية نهاية. لقد عشت أحلامي، وأنا ممتن للغاية لكل ما مررت به"، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية.

وكان جوردون قد دخل تاريخ كأس العالم 2026 باعتباره أكبر اللاعبين سناً في البطولة، بعدما تواجد ضمن قائمة منتخب اسكتلندا، ورغم ذلك، لم يشارك في أي مباراة، واكتفى بدور الحارس البديل في ظل اعتماد الجهاز الفني على الحارس الشاب أنجوس جان.

وخلال مسيرته الدولية، خاض جوردون 84 مباراة بقميص منتخب اسكتلندا، فيما شارك في 682 مباراة على مستوى الأندية، مثّل خلالها أندية هارت أوف ميدلوثيان، وكاودنبيث، وسيلتيك، إضافة إلى سندرلاند الإنجليزي، ليختتم مسيرة تُعد من أبرز مسيرات حراس المرمى في الكرة الاسكتلندية.