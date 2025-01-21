"عشتار" تعلق النقل التلفزيوني للدوري العراقي لعدم استلامها مستحقاتها

شفق نيوز/ أعلنت شركة عشتار للإنتاج التلفزيوني، يوم الثلاثاء، عن تقدمها بطلب رسمي لتوقف مؤقت بالنقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي، بسبب عدم استحصالها لمستحقاتها من شبكة الإعلام العراقي.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "إلى جمهورنا العزيز وكل المهتمين بكرة القدم العراقية، في الوقت الذي نواصل فيه نقل قرابة نصف مباريات الموسم الكروي الحالي دون أن نستلم درهمًا واحدًا من الجهة الناقلة الرسمية وهي قنوات شبكة الإعلام العراقي، بسبب نقص التمويل الحكومي لها على ما يبدو، تجد شركتنا نفسها في أزمة مالية خانقة تهدد بشكل مباشر استمرارية النقل التلفزيوني لدوري نجوم العراق".

وأضافت "لذلك، نعلن بأسف بالغ أننا تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لتعليق النقل التلفزيوني لدوري نجوم العراق لمدة 15 يومًا على الأقل"، مبينة "لقد جاء هذا الطلب كإجراء مؤقت وضروري، بعد أن ضاقت بنا السبل، ومع محاولاتنا المستمرة لتجنب أي توقف قد يحرم الجمهور العراقي الوفي من متابعة المباريات التي نعلم جميعًا قيمتها الكبيرة. ومع ذلك، تواجهنا تحديات كبيرة".

وأوضحت أن "التحديات تتمثل بديون تقنية الفار، وذلك بعدم قدرتنا حتى الآن على سداد مستحقات منظومات تقنية الفار التي اشتريناها وبمبالغ باهظة في الموسم السابق، ولم نستطع تسديد أجورها حتى الان وكذلك تجديد التراخيص السنوية يهدد بتوقف التقنية في أي لحظة".

وتابعت "قمنا بتحديث كامل لمعدات النقل لتلبية تطلعات الاتحاد والجماهير العراقية الشغوفة، وكان ذلك بمبالغ مهولة وبقروض ذات نسبة فوائد عالية، إلا أن تأخر سداد المستحقات جعل الأعباء المالية تتفاقم وحال دون تمكننا من التسديد ونتحمل عن كل يوم غرامات تأخيرية بأرقام فلكية".

وأشارت إلى أنه "بسبب الأزمة المالية، لم نستطع دفع رواتب الكوادر الفنية والهندسية لأكثر من سنة ونصف، مما تسبب بتوقف نسبة كبيرة منهم عن العمل، مع خطر إضراب شامل لمن تبقى ما يهدد المنظومة كليًا"، متابعة "كما أن تشغيل الدوري يتطلب إدارة تنقل وإطعام وإقامة أكثر من 500 شخص في الجولة الواحدة، وهو ما بات مستحيلاً بسبب نقص التمويل".

وختمت بيانها بأن "هذا القرار لم يكن خيارنا الأول، بل هو إجراء اضطررنا لاتخاذه بعد محاولات عديدة لتجنب أي تأثير على سير الدوري، لقد عملنا بجد لضمان استمرار النقل بأعلى جودة ممكنة، وتحملنا ضغوطًا مالية هائلة للحفاظ على الصورة المشرقة لدورينا الذي شهد تطورًا لافتًا خلال العامين الماضيين على المستوى المحلي والدولي، ونحن في عشتار، ومع كامل تقديرنا للجماهير العراقية والاتحاد وجميع الجهات المعنية، نناشد الجميع للعمل معًا لإنقاذ الدوري وضمان استمراريته".