عشاق كرة القدم على موعد مع يوم من العيار الثقيل

شفق نيوز/ سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية اليوم الأحد، على موعد مع جدول مزدحم من القمم الضارية، في المسابقات الدوريات المختلفة.

أنكلترا

البداية ستكون مع مباراة آرسنال الطامح لتعزيز صدارته للدوري الانكليزي مع كريستال بالاس المتعثر، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، تليها مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لحساب دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانكليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

إيطاليا

يشهد الدوري الإيطالي اليوم الأحد، مواجهات من العيار الثقيل، يبدأها المفاجئة الملفتة نادي نابولي متصدر الدوري، عندما يحل ضيفاً على نادي تورينو في معقله الصعب في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، يليها ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما في الساعة الثامنة مساءً في مباراة مثيرة في رحلة الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

السهرة الإيطالية ستكون واعدة، حيث ستشهد قمة انتر ميلان ويوفنتوس، والتي ستأتي في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

ألمانيا

بدورها، ستشهد المانيا قمة مدوية بين بايرن ليفركوزن مع ضيفه العملاق بايرن ميونخ في الساعة السابعة والنصف مساءً.

فرنسا

يسضيف باريس سان جيرمان في الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً نادي رين في مباراة ليست بالسهلة على رفاق ميسي ومبابي في رحلة الصراع على اللقب.

إسبانيا.. ختامها كلاسيكو

عشاق الدوري الاسباني والكرة العالمية سيكونون على موعد مع الكلاسيكو، والقمة المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة 11 مساءً.

كل الأنظار ستكون موجهة إلى ليلة الحسم على مايبدو في الصراع على بطولة الدوري الإسباني، عندما يحاول برشلونة الابتعاد أكثر في صدارة الدوري 65 نقطة، أمام مطارده المباشر ريال مدريد 56.