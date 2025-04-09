عسى أن يصالحه بيريز.. زيدان يقترب من العودة لمسك زمام أمور الملكي

شفق نيوز/ أفادت تقارير إخبارية إسبانية، يوم الأربعاء، بأن عودة النجم الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد لا تبدو مطروحة الآن ضمن خيارات إدارة الفريق الملكي وأن هناك عائقا واحدا أمام تلك العودة يكمن أساسا في علاقة زيدان برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ومع سقوط جديد أمس الثلاثاء أمام آرسنال (3 ـ0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الثاني للفريق في 4 أيام بعد الخسارة على ملعبه أمام فالنسيا (2 ـ 1) في الليغا، ضاق الخناق أكثر على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وأصبحت فرضية رحيله واردة بشدة خلال نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير إخبارية قريبة من النادي الملكي أن زين الدين زيدان سيكون على الأرجح المدرب القادم للريال، وأنه بات قريبا من طرق أبواب عهدة ثالثة على رأس الجهاز الفني بعد 2016 ـ 2018 ثم 2019 ـ 2021.

ووفقا لتقرير أورده موقع "ديفينسا سنترال"، فإن الجفاء الذي شهدته علاقة زين الدين زيدان برئيسه فلورنتينو بيريز خلال العهدة الثانية التي تسلم فيها النجم الفرنسي المقاليد الفنية لفريقه (2019 ـ 2021)، تبدو سببا رئيسا من شأنه أن يبعده عن العودة لملعب سانتياغو بيرنابيو في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته: "بعد أن استعاد زيدان وبيريز علاقتهما التي تضررت بشدة خلال فترة زيدان الثانية كمدرب للفريق الأول، لن يكون أيٌّ منهما في الوقت الراهن على استعداد للمخاطرة بعودة زيزو وذلك لتجنب تكرار المشكلة".

وأضاف موقع "ديفينسا سنترال" أن إدارة ريال مدريد تبحث حاليا عن أسماء أخرى جديدة مثل تشابي ألونسو لخلافة كارلو أنشيلوتي، مضيفة أن هناك "خيارا خفيا" وهو الألماني يورغن كلوب، لكن زيدان أمامه عائق "رواسب" العلاقة السابقة مع بيريز رغم أنها تبدو جيدة الآن.

وأصبح ريال مدريد على مشارف توديع لقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به للمرة 15 العام الماضي، تحت قيادة أنشيلوتي وذلك للمرة الرابعة للمدرب الإيطالي.

وخسر رفاق النجم كيليان مبابي أمام آرسنال، بقيادة نجمه ديكلان رايس (3 ـ0) في لندن وذلك قبل خوض مواجهة الإياب الحاسمة في مدريد الأسبوع المقبل.

أما في الدوري الإسباني، فتلقى الفريق ضربة موجعة السبت الماضي في حملة الدفاع عن لقبه، بالخسارة أمام ضيفه فالنسيا (2 ـ1).