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عريبي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-14T18:24:46+0000
عريبي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز / أعلن اللاعب الدولي السابق غانم عريبي، يوم الأربعاء، عن ترشيحه رسمياً لاتحاد كرة القدم العراقي.

وأوضح عريبي، لوكالة شفق نيوز، أن "ترشحه لاتحاد الكرة العراقي، جاء كممثل عن نادي أمانة بغداد الرياضي، بعد أن منحته إدارة النادي حق الترشيح وتمثيلها في الانتخابات المقبلة" .

وأضاف أنه "مازال لم يحدد ترشيحه لأي منصب، لكنه قد يكون للعضوية أو لإحدى المناصب النيابية الثلاث".

وثمن عريبي، منح إدارة نادي الأمانة ثقتها له، مؤكداً عزمه "الجلوس مع الإدارة لمناقشة تحديد وجهة ترشيحه بعد التوصل إلى اتفاق معها وبعد قناعة تامة لكلا الطرفين".

وأشار إلى أن "هدفه من الترشيح هو لخدمة الكرة العراقية في مجال الإدارة بعد أن خدمها كلاعب للمنتخب الوطني، وشارك في كأس العالم 1986 وفي بطولات دولية أخرى" .

واللاعب الدولي غانم عريبي، يعمل حالياً نقيباً للرياضيين العراقيين، وهو لاعب كرة قدم سابق، من مواليد مدينة بغداد-الكرادة عام1961.

لعب عريبي، في صفوف نادي الشباب العراقي، ثم استُدعي لتمثيل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم عام 1985م، وكان يشغل مركز مدافع أيسر.

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