عروض استثنائية في البصرة بمشاركة 35 سيارة استعراضية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت صباح يوم الأربعاء، الفرق الاستعراضية لنادي الزبير لرياضة السيارات بعروضٍ استثنائية في مهبط سفوان غربي محافظة البصرة وبمشاركة 35 سيارة معدلة لهذه الرياضة.

وقال رئيس النادي، سيف المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعراضات الحرة تقام سنوياً في بداية كل عام وبحضور مئات الجماهير من البصريين وبعض الدول الخليجية المجاورة، وتتم الاستعراضات برعاية ومتابعة حكومية ودعمٍ لوجستي يتضمن سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة للحفاظ على سلامة وانسيابية الاستعراض".

وتابع المالكي، أن "النادي يطالب في كل عام بتوفير أماكن جديدة لتوسعة نطاق الاستعراضات وتهيئتها بمواصفات عالمية تلبي رغبة الرياضيين وتوسع المشاركة لتكون دولية وخليجية".