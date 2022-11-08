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عرض إماراتي لشراء نادي ليفربول

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-08T20:51:00+0000
عرض إماراتي لشراء نادي ليفربول

شفق نيوز/ ذكرت تقارير بريطانية، أن شركة استثمارية في دبي تستعد لتقديم عرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي العريق، بعد عرضه للبيع من قبل المجموعة الأمريكية المالكة "Fenway Sports Group".

وأعلنت إدارة نادي ليفربول، في بيان رسمي يوم أمس الاثنين، عرضها النادي للبيع بعد أكثر من 12 عاما، على استحواذ مجموعة "فينواي" الاستثمارية الأمريكية على أسهم النادي الإنجليزي العريق.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن شركة دبي "إنترناشيونال كابيتال" هي المنافس الرئيس الذي سيقدم عرضا بقيمة 4.3 مليارات جنيه إسترليني مقابل شراء النادي الإنجليزي العريق.

وقالت "إكسبريس" إن: "مجموعة فينواي سبورتس تأمل في الحصول على 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وقد يتم الوصول إلى المبلغ المحدد في حال الوصول إلى صيغة اتفاق في المفاوضات بين الطرفين".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في العام الماضي، تلقت المجموعة عرضا لبيع ليفربول مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني، ولكن تم رفض العرض.

 

 

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