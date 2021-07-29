عرب يفوز بمنصب ممثل الحكام في اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ فاز الكم الدولي السابق محمد كاظم عرب، يوم الخميس، بمنصب ممثل الحكام العراقيين خلال الانتخابات التي جربت في مقر اتحاد الكرة العراقي.

وتنافس ثلاثة حكام دوليين سابقين لشغل المنصب وهم كل من: محمد كاظم عرب ، وعلاء عبد القادر، ورعد سليم.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات، حصل محمد كاظم عرب وعلاء عبد القادر لدولي على 49 صوتا.

وحصل عرب على غالبة الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات ليفوز بمنصب ممثل الحكام في الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم .

يذكر ان علاء عبد القادر يشغل حاليا رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي .