عراقي ينافس على الميدالية البرونزية لفعالية الجودو في دورة الألعاب العربية

شفق نيوز/ فاز لاعب من المنتخب العراقي للجودو بميدالية برونزية، يوم الأربعاء، في دورة الألعاب العربية بنسختها الخامسة عشر المقامة في الجزائر.

وتمكن اللاعب العراقي عباس فلاح بوزن 73 كغم، من التغلب على اللاعب الفلسطيني طلال الطحان، وبهذا الفوز تأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية لفعالية الجودو.

وتتألف قائمة منتخب العراق للجودو من عباس فلاح بوزن 73 كغم، وسجاد غانم، وسوران صباح، في منافسات وزن 81 كغم، وحسين علي حسين بوزن 90 كغم، وعلي حسن عطا الله، وشهاب عبد الوهاب، في منافسات وزن 100 كغم.

ويتدرب المنتخب العراقي تحت إشراف المدرب التونسي أنيس لونيفي.

يذكر ان اللجنة المنظمة للبطولة ستقيم مراسم افتتاح الدورة العربية 2023 مساء اليوم الاربعاء، في حين انطلقت عدة فعاليات قبل يوم الافتتاح للسيطرة على توقيتات منافسات الدورة واختتامها في الوقت المحدد يوم 15 من الشهر الجاري.