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عراقي يمثل العرب بمؤتمر علمي للمصارعة في صربيا (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-16T10:54:27+0000
عراقي يمثل العرب بمؤتمر علمي للمصارعة في صربيا (صور)

شفق نيوز / شارك العراقي أحمد فرحان التميمي، يوم الجمعة، في مؤتمر علمي بالتزامن مع بطولة العالم للمتقدمين للمصارعة الجارية في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي، مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس لجنة المدربين في اتحاد المصارعة، أحمد فرحان، مثل العراق في أكبر مؤتمر اجراه الاتحاد الدولي للمصارعة"، مبيناً أن "المؤتمر كان علمياً تخصصياً بعلوم المصارعة وكان حضور العراق أكاديمياً ورياضياً لافتاً".

وأضاف إسماعيل، أن "العراق كان الممثل الوحيد من المنطقة العربية مع دول مهمة في عالم المصارعة مثل أمريكا وإسبانيا وايران واوكرانيا والنمسا وغيرها"، مشيراً إلى أن "المؤتمر الدولي أقيم في صربيا بحضور رئيس الاتحاد الدولي المصارعة ورؤساء وممثلي عدد كبير من دول العالم".

ولفت إلى أن "التميمي قدم دراسة علمية خاصة بعلوم المصارعة والتي تضمنت جوانب مهمة تختص بتطور المصارعة في العالم"، موضحاً أن "رئيس الاتحاد الدولي أشاد بالدراسة العراقية ووصفها بالرصينة وغاية في الأهمية ولا يقوم بها سوى عالم مهم من علماء المصارعة والرياضة وقدم شكره للعراقي أحمد التميمي والمصارعة العراقية لهذا المنجز المهم".

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