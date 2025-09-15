عراقي يقيّم الطاقم التحكيمي لمباراة الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي

شفق نيوز- أبو ظبي

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، المراقب العراقي كاظم عودة، بمهمة تقييم الطاقم التحكيمي لمباراة القمة المرتقبة بين الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.

وتقام المباراة، مساء اليوم الاثنين، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم قطري، بقيادة الحكم الدولي سلمان الفلاحي، في مباراة تُعد من أبرز مواجهات الجولة نظراً لما تحمله من طابع تنافسي وجماهيري كبير.