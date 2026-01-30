عراقي يقود مواجهة اليابان وطاجيكستان في كأس آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز- جاكرتا

عينت لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، الحكم العراقي الدولي هاوكار سالار، أحمد لقيادة مباراة منتخبي اليابان وطاجيكستان، التي تُقام اليوم عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

وتقام المباراة ضمن منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات، المقامة حاليًا في إندونيسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اختار، الأحد الماضي، حكماً عراقياً ضمن الطواقم التحكيمية لنهائيات كأس القارة لكرة قدم الصالات 2026.

وقد تم اختيار هاوكار سالار أحمد ضمن قائمة حكام نخبة آسيا الذين يديرون مباريات نهائيات البطولة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة المنتخب العراقي.

وجاء اختيار الحكم الدولي هاوكار سالار أحمد من قبل لجنة الحكام الآسيوية، بعد نجاحه في اختبارات اللياقة البدنية الخاصة بالبطولة.