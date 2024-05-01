عراقي يقود فريقاً سعودياً لصدارة دوري كرة صالات

شفق نيوز/ انتزع فريق العروبة السعودي لكرة الصالات، بقيادة المدرب العراقي علي طالب أبو شجاع، يوم الأربعاء، الفوز على الخالدية ليتصدر فرق الدوري.

وقال أبو شجاع لوكالة شفق نيوز "لقد تمكنا من تحقيق الفوز على فريق الخالدية الذي يعد من أقوى فرق الدوري السعودي بجهود اللاعبين وتطبيقهم الخطط التي وجهناهم بها".

وبين أن "المباراة شهدت تألق لاعبي العروبة وكذلك إبداع اللاعب العراقي المحترف في صفوف الفريق حيدر محسن الذي سجل هدفاً وصنع ثلاثة أهداف".

وأكد أبو شجاع أن "الإدارة داعمة بكل قوة للفريق في مشواره التدريبي وطموحنا الأسمى تحقيق اللقب لهذا الموسم".

وكانت إدارة نادي العروبة السعودي تعاقدت مع المدرب العراقي علي طالب لتدريب فريقها لكرة الصالات، وتعد هذه التجربة الاحترافية الثانية بالنسبللمدرب العراقي في كرة صالات الخليجية بعد رحلته الاحترافية في دولة الإمارات قبل موسمين.