عراقي يفوز بمنصب النائب الاول لاتحاد غرب اسيا لكرة الطاولة

شفق نيوز/ جددت الجمعية العامة لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة الثقة، بالإجماع بنائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة عباس وحيد، نائباً أولاً لاتحاد غرب اسيا لاربع سنوات مقبلة.

وشارك في الانتخابات التي جرت العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت 12 دولة بضمنها العراق.

وفاز الأردني طارق الزعبي بمنصب الرئيس كما فاز نائبان آخران، ثانٍ وثالث، للرئيس من لبنان والكويت بالاضافة لعضوية ممثلين عن خمسة بلدان هي سوريا وقطر والامارات السعودية وفلسطين.

وبهذا الاختيار يحون عباس وحيد قد نال ثقة إتحاد غرب آسيا للمرة الثالثة.