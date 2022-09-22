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عراقي يخطف برونزية بالمبارزة في بطولة العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-22T17:54:44+0000
عراقي يخطف برونزية بالمبارزة في بطولة العالم

شفق نيوز / حصل المبارز العراقي، عمار هادي، يوم الخميس، على الوسام البرونزي في فعالية سلاح سيف المبارزة في بطولة العالم على الكراسي المقامة أحداثها في إيطاليا.

وأبدى رئيس اتحاد المبارزة العراقي، علي حميد، لوكالة شفق نيوز، سعادته بـ"هذا الوسام البرونزي الذي ناله المبارز عمار هادي، في فعالية سلاح سيف المبارزة التي تشارك فيها 32 دولة من كافة أنحاء العالم".

وأضاف حميد، أن "اللاعب عمار، شارك بمفرده في البطولة من دون مدرب أو إداري أو أي مرافق له، في هذه المشاركة العالمية الكبيرة".

وأوضح أن "المشاركة وجهت للاعب عمار، على نفقة الشركة البريطانية (برتش) نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها اللجنة البارالمبية العراقية".

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