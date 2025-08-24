عراقي يحقق المركز الأول في بطولة للفروسية بهولندا

شفق نيوز- بغداد

سَطَّر الفارس العراقي فالح الدليمي، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل اتحاد الفروسية العراقي، بعد أن حقق المركز الأول في بطولة Valkenswaard الدولية التي أقيمت في هولندا، والتي تندرج ضمن فئة النجمتين (CSI2).

وجاءت نتائج البطولة لتؤكد المنافسة الشرسة، حيث حلّ فارس من قطر في المركز الثالث، وفارس إماراتي في المركز الخامس، بينما عاد المركز الثامن مجدداً لقطر، مما يعكس الحضور العربي القوي في هذا المحفل الأوروبي.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة تعزز من مكانة العراق في رياضة الفروسية على الساحة الدولية، ويؤكد التطور المستمر الذي يشهده اتحاد الفروسية العراقي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من نخبة الفرسان العالميين، يمثلون دولاً مرموقة في رياضة الفروسية، إلا أن الدليمي استطاع أن يلفت الأنظار بأداء مميز ومهارة عالية مكنته من انتزاع الصدارة.