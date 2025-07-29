عراقي يحطم رقماً قياسياً في بطولة العالم للسباحة

شفق نيوز– سنغافورة

أحرز سبّاح المنتخب الوطني العراقي، محمد صادق، رقماً قياسياً جديداً في منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة حالياً في سنغافورة.

وقال الاتحاد العراقي للألعاب المائية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البطل محمد صادق تمكن من تحطيم الرقم القياسي لفعالية 50 متر صدر، مسجلاً زمناً قدره 30.16 ثانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 30.48 ثانية والمسجل باسم السباح العراقي أمير عدنان، والذي صمد لسنوات طويلة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للتحضير والتخطيط المستمر من قبل الجهازين الفني والتدريبي للمنتخب، ونتاجاً لـ الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد العراقي للألعاب المائية.