عراقي يحطم رقماً قياسياً بفعالية العشاري لالعاب القوى

شفق نيوز/ حطم اللاعب العراقي عبد السجاد سعدون ناصر، يوم الاثنين، رقماً قياسياً بعده فوزه بالوسام الذهبي لفعالية العشاري في بطولة إيران الدولية بألعاب القوى.

وسجل اللاعب العراقي رقماً قياسياً جديداً اليوم مقداره ٧٢٧١ نقطة، ناسخاً به رقمه القياسي السابق وقدرة ٧١١٠ نقطة، متقدماً على الفائز بالمدالية الفضية الإيراني بفارق ١٣٧٠ نقطة.

وكانت إنجازاته عبد السجاد سعدون ناصر، قطع ١١٠م ركض حواجز خلال ١٥.٢٠ ثانية، والركض٤٠٠م خلال ٤٩.٢٠ثانية، والركض ١٠٠م خلال ١١.٥٦ ثانية، والركض ١٥٠٠م خلال ٤.١٢ دقيقة، والقفز بالزانة ٤.٣٥م، والقفز العالي ١.٩٨م، والقفز الطويل ٧.٥م، ورمي القرص ٤١م، اضافة الى رمي الرمح ٣٧م، ودفع الثقل ١١.٩٧م.