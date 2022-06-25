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عراقي يحصل على منصب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-25T15:57:38+0000
عراقي يحصل على منصب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

شفق نيوز/ فاز العراقي محمد حسن جلود بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في المؤتمر الانتخابي الذي أقامته الجمعية العامة للاتحاد قبل ساعتين في العاصمة الألبانية تيرانا.

وقال رئيس اتحاد الأثقال العراقي محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز ان التنافس على منصب الرئيس كان شرساً أمام مرشح الاتحاد القطري محمد المانع.

وأضاف انه بعد التصويت حسم لصالح عضو الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد حسن جلود.

ومثل العراق في المؤتمر الانتخابي رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل ، وعضو الاتحاد العراقي محمد حسن جلود المرشح العراقي الذي حسم المنصب لصالحه.

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