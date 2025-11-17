عراقي يحصد ميدالية برونزية في منافسات الرياض

شفق نيوز- الرياض

حقق اللاعب العراقي حسين فاضل حمزة، يوم الاثنين، إنجازاً رياضياً متميزاً بإحرازه الميدالية البرونزية في فعالية رمي القرص ضمن منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها حالياً العاصمة السعودية الرياض.

وشهدت اللقاءات تنافساً قوياً بين المشاركين، إلا أن اللاعب العراقي استطاع أن يبرز ويحقق الميدالية البرونزية، مما يعكس تألقه وتميزه في رياضة رمي القرص.

إلى ذلك انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات ألعاب القوى للأسوياء في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك المنتخب العراقي في فعاليات سباقات 100م و400م، بالإضافة إلى مسابقات الزانة والقرص والقفز العالي.

وتضم قائمة ألعاب القوى زيدون جواد رئيساً للوفد، وأسماء حميد بصفة إدارية، وأربعة مدربين هم فاضل عباس، وليد جمال، خزعل جمال، ووسام حسين، إلى جانب ستة لاعبين هم أمير صبيح، مصطفى كاظم، هامان عبد الله، طه حسين، عبد الرحمن عمر، ومحمد عبد الواحد، الذين يأملون في تحقيق نتائج مشرفة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.