عراقي يحصد ذهبية بطولة "الباغوت" العالمية في تركيا

شفق نيوز/ حصل لاعب المنتخب العراقي للباغوت القتالية ايهاب عبد الكريم حسين، يوم الإثنين، على ذهبية بطولة العالم للباغوت القتالية المقامة في تركيا.

وقال حسين في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، "حققت الانتصار على لاعب إيراني ضمن بطولة الباغوت القتالية في ( نظام الايبارا)، المقامة حاليا على قاعة نعيم سليمان أوغلو، في مدينة بورصة التركية".

يذكر ان آخر مشاركة للمنتخب العراقي كانت نهاية العام الماضي في بطولة "اورواسيا" التي احرز بها المنتخب العراقي المركز الثالث بمشاركة 27 منتخبًا من دول آسيا وأوروبا.

وتعد رياضة الباغوت من العاب الفنون القتالية الأعزل حيث تضم مجموعة من حركات وقوانين ( الجودو والمصارعة والكاراتيه) وأسست هذه اللعبة في تركيا واذربيجان وأصبح لها اتحاد دولي ينظم البطولات العالمية والقارية بمشاركة 120 دولة من ضمنها ثلاثة منتخبات عربية وهي العراق والجزائر ولبنان.