عراقي يحرز المركز الثاني في بطولة العين الدولية

شفق نيوز/ حقق الفارس العراقي فالح الدليمي، يوم الاثنين، إنجازاً جديداً بحصوله على المركز الثاني في بطولة "العين" الدولية للجائزة الكبرى لفئة الثلاث نجوم، التي أقيمت على ارتفاع 1.55سم.

وتمكن الدليمي من تسجيل زمن مميز بلغ 49.04 ثانية، ليبرز كواحد من أقوى المنافسين في البطولة التي تُعد محطة مهمة في الطريق المؤهل الى كأس العالم في سويسرا.

يشار إلى أن الفارس فالح الدليمي، نافس بقوة في جميع البطولات التي شارك فيها وأحرز خلالها المراكز المتقدمة نتيجة المستويات الرائعة التي ظهر بها ونال خلالها استحسان جميع الحاضرين في المنافسات الدولية.