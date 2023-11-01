عراقي يتأهل الى المباراة النهائية لبطولة آسيا بالملاكمة

شفق نيوز/ تأهل لاعب منتخب الشباب بالملاكمة، عباس قاسم حمدان الى النزال النهائي لوزن 51 كغم، ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين باللعبة، والجارية احداثها في جمهورية كازاخستان.

وتأهل الملاكم البطل عباس قاسم بعد تفوقه على نظيره ملاكم منتخب كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وسيخوض حمدان النزال النهائي أمام لاعب منتخب اليابان بعد غد الجمعة .

وكان عباس قاسم تأهل للنزال نصف النهائي بعد فوزه على الملاكم الكازاخستاني، ويقود المدرب طارق حلو لاعبي الملاكمة وبإشراف فني عام للمدرب الكوبي السيوس.